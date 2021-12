Saiba quem também esteve no concorrido jantar que reuniu Lula e Alckmin

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin, cotado para ser vice na chapa petista, se juntaram nesse domingo, 19, em jantar promovido pelo grupo Prerrogativas, formado por advogados. O encontro reuniu integrantes de ao menos nove partidos, incluindo presidentes de siglas de centro, como MDB e PSD. O evento foi destacado na mídia como decisivo sobre os rumos das eleições presidenciais de 2022.

O encontro de domingo foi a primeira aparição pública de Lula e Alckmin juntos desde que a possível aliança entre os dois começou a ser cogitada. A aproximação entre os ex-adversários também foi acompanhada por nomes do PSB, PV, PCdoB, Rede, Solidariedade, além do próprio PT.

O evento simbolizou a disposição do petista e do ex-tucano em formar uma frente ampla para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Também esteve presente o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio, aliado de João Doria no PSDB.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alckmin deixou o PSDB na última quarta-feira, 15, depois de 33 anos. Cotado para compor chapa de Lula na corrida pelo Planalto em 2022, o ex-governador negocia sua filiação ao PSD ou ao PSB. Nomes de ambos os partidos estiveram no jantar.

Segundo o Estadão, o momento do último domingo contou com cerca de 500 convidados, incluindo governadores e outros políticos. O encontro, batizado como “Jantar pela Democracia”, aconteceu no restaurante A Figueira Rubayat, em São Paulo, e foi organizado pelo Prerrogativas, grupo de advogados “antilavajatistas”.



Veja outros nomes que também estiveram no encontro:

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann;

o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab;

o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad (PT);

o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB);

o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB);

o prefeito de Recife, João Campos (PSB);

o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (sem partido-RJ);

os senadores membros da CPI da Covid: Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL);

a ex-prefeita e atual secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy.









Tags