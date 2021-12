Saiba como votou cada parlamentar do Ceará na recriação do fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões

O Congresso Naiconal aprovou, nesta sexta-feira, 17, a derrubada do veto de Jair Bolsonaro (PL) e manteve o valor do Fundo Eleitoral em R$ 5,7 bilhões. Em votação na Câmara, o valor foi aprovado por 317 votos a 146. Já no Senado, o placar foi de 53 a 21, superando os 41 necessários. Aqueles que votaram "não" optaram por acabar com o veto, enquanto os parlamentares que votaram "sim" queriam mantê-lo, mas foram derrotados.

No Ceará, quase toda a bancada do PDT na Câmara defendeu o fim do veto presidencial, com exceção do deputado Idilvan Alencar. Integrantes de partidos como o PT, PSDB, PSB, PSD, PL, Solidariedade e PSL acompanharam o mesmo voto. Parlamentares do PL - Dr. Jaziel e Júnio Mano -, partido do presidente Jair Bolsonaro, também votaram pela derrubada da medida que deve turbinar o fundo eleitoral, cortando recursos da Justiça Eleitoral no Orçamento.

Confira:

Deputados

André Figueiredo (PDT) - Não



Capitão Wagner (Pros) - Sim



Célio Studart (PV) - Sim



Danilo Forte (PSDB) - Não



Denis Bezerra (PSB) - Não



Domingos Neto (PSD) - Não

Dr. Jaziel (PL) - Não

Eduardo Bismarck (PDT) - Não



Genecias Noronha (Solidariedade) - Não



Heitor Freire (PSL) - Não



Idilvan Alencar (PDT) - Sim



José Airton Félix Cirilo (PT) - Não



José Guimarães PT - (Não)



Júnior Mano (PL) - Não



Leônidas Cristino (PDT) - Não



Luizianne Lins (PT) - Não

Moses Rodrigues (MDB) - Não



Pedro Augusto Bezerra (PTB) - Sim



Robério Monteiro (PDT) - Não



Vaidon Oliveira (Pros) - Não

Senadores*

Eduardo Girão (Podemos) - Sim

Chiquinho Feitosa (DEM) - Não

*O senador Cid Gomes (PDT) não votou