André Sanchez discute com Haddad em jantar de Lula

O ex-presidente do Corinthians André Sanchez se envolveu em discussão com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), durante o jantar que marcou a primeira aparição de Lula (PT), ao lado de seu ex-adversário e possível futuro aliado, Geraldo Alckmin, em um restaurante da capital paulista. As informações são da coluna Painel da Folha de S. Paulo.

De acordo com o veículo, o bate-boca teve como estopim falas de Sanchez que relembraram problemas ocorridos durante a construção da Arena Corinthians, ou Itaquerão, sobre repasses de dinheiro público envolvendo o estádio.

Há anos, o ex-deputado federal ataca Haddad em ocasiões como entrevistas e até dentro do próprio clube. Na noite da discussão, o cartola aproveitou para reclamar pessoalmente, algo que não havia acontecido antes.

Enquanto Sanchez repetia para o ex-prefeito “você me fodeu”, conforme a coluna, Haddad manteve a calma durante a discussão, e defendeu, tranquilamente, suas decisões no período do imbróglio do estádio.

Ao fim do debate entre os dois políticos, André Sanchez contou à coluna que as críticas contra o pré-candidato ao governo de São Paulo tinham como motivação o “conjunto da obra” do que foi a gestão de Haddad durante as obras da arena.

O estádio corintiano, uma das sedes da Copa de 2014, foi financiado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caixa Econômica e contou também com isenção de impostos. Contudo, a construção da arena custou muito mais do que o planejado.

