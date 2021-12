Veja como votaram os cearenses pela manutenção de fundo eleitoral de R$ 5,7 bi

O Congresso Nacional derrubou nesta sexta-feira, 18, o veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) a um trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), mantendo, assim, o valor de R$ 5,7 bilhões para o fundo eleitoral em 2022. Com a decisão dos deputados e senadores, esses recursos serão incluídos no orçamento que será votado na próxima semana no Congresso.

Na Câmara, foram 317 votos a favor da derrubada do veto e 146 contra. No Senado, foram 53 votos pela derrubada e 21 pela manutenção. A aprovação contou com votos de parlamentares da base e da oposição. Entre os deputados cearenses, 16 votaram pela manutenção do fundo de R$ 5 bi e quatro contrários - favoráveis ao veto.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como “fundão”, foi criado em 2017 e serve para custear campanhas eleitorais com recursos públicos. Neste ano, deputados e senadores elevaram o valor do fundão e aprovaram a previsão de R$ 5,7 bilhões para 2022 - um aumento de quase o triplo dos valores empregados nas eleições de 2018 e de 2020: cerca de R$ 2 bilhões.

O aumento foi recebido com críticas e o presidente da República sinalizou o veto desde o início. Na decisão, Bolsonaro argumentou que a medida “contraria o interesse público” e acarretaria a diminuição das emendas de bancada, recurso destinado a deputados e senadores para livre indicação em seus estados.

“Desse modo, a proposição legislativa teria impacto negativo sobre a continuidade de investimentos plurianuais, incluídos os investimentos em andamento cujo início tenha sido financiado por emendas de bancada estadual em exercícios anteriores”, afirmou o presidente na justificativa ao veto na época.

Confira como votaram os cearenses pela manutenção do fundo eleitoral a R$ 5,7bi

Deputados

André Figueiredo (PDT-CE) - A favor

Capitão Wagner (Pros-CE) - Contra

Célio Studart (PV-CE) - Contra

Danilo Forte (PSDB-CE) - A favor

Denis Bezerra (PSB-CE) - A favor

Domingos Neto (PSD-CE) - A favor

Dr. Jaziel (PL-CE) - A favor

Eduardo Bismarck (PDT-CE) - A favor

Genecias Noronha (Solidaried-CE) - A favor

Heitor Freire (PSL-CE) - A favor

Idilvan Alencar (PDT-CE) - Contra

José Airton Félix Cirilo (PT-CE) - A favor

José Guimarães (PT-CE) - A favor

Júnior Mano (PL-CE) - A favor

Leônidas Cristino (PDT-CE) - A favor

Luizianne Lins (PT-CE) - A favor

Moses Rodrigues (MDB-CE) - A favor

Pedro Augusto Bezerra (PTB-CE) - Contra

Robério Monteiro (PDT-CE) - A favor

Vaidon Oliveira (PROS-CE) - A favor

Tags