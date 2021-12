Wagner diz não ter sido procurado sobre projeto mencionado por Camilo: "Jamais me posicionaria contra"

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) afirmou, nesta sexta-feira, 17, não ter sido procurado sobre um financiamento para o governo estadual voltado a um projeto para a segurança pública que, segundo o govenador Camilo Santana (PT), encontra-se parado na Casa Civil "por questões políticas". Em entrevista ao Jogo Político, o petista fez um apelo para que bolsonaristas ajudem na questão, em diálogo com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O pré-candidato da oposição ao governo estadual afirmou ainda estar disposto a ajudar no diálogo. "O dia que o governador quiser minha ajuda, pode chamar que estou à disposição. Nunca recebi ligação dele, nem ninguém do Governo pra tratar do assunto e não sei do que se trata. Sempre votei a favor dos socorros aos Estados e municípios. Jamais me posicionaria contra", afirmou.

Mais cedo, Camilo fez um “apelo público” para que parlamentares apoiadores do presidente da República no Ceará possam ajudar no trâmite. O governador disse ainda que esteve com o senador licenciado e ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PL-PI), para tratar a questão.

Segundo o petista, o empréstimo que o Estado aguarda do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) passam pela secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, vai para a Casa Civil e, de lá, segue para o Senado, a quem cabe autorizar a transação. Ele disse que desde setembro a Casa Civil segura o pedido e não encaminha para os senadores apreciarem.