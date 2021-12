O deputado estadual Gil Diniz (sem partido) tentou arrancar o celular das mãos do colega Arthur do Val (Patriotas) enquanto este filmava um protesto de manifestantes durante uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O desentendimento aconteceu na quinta-feira, 16 de dezembro, e um promete fazer uma representação contra o outro no Conselho de Ética da Casa.

Os manifestantes estavam nas galerias para apoiar o projeto de lei da deputada Janaína Paschoal (PSL) que proíbe a exigência do cartão de vacinação contra a Covid-19 em locais públicos ou privados em São Paulo. A proposta estava em discussão e tem vários parlamentares como autores. Gil Diniz é um deles.

No vídeo divulgado por Arthur do Val nas redes sociais, vários manifestantes aparecem com cartazes antivacina e fazendo sinal negativo para ele. "Orgulho desse pessoal não gostar de mim", diz. Em seguida, Gil cerca o colega, os dois trocam xingamentos e o parlamentar chega a dar um tapa no celular do deputado do Patriotas, seguido de mais palavrões, empurrões e tentativas de pegar o dispositivo, sob gritaria dos manifestantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Deputado Gil Diniz tenta arrancar celular de Arthur do Val na Assembleia de São Paulo pic.twitter.com/4K3WE56Oqm — Jogo Político (@jogopolitico) December 17, 2021

Em declaração nas redes sociais, Arthur do Val falou que filmava os manifestantes partidários do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que estavam no local, quando Gil Diniz tentou impedi-lo de continuar gravando. Segundo o deputado do Patriotas, eles estavam se manifestando contra as vacinas que combatem a Covid-19.

Gil Diniz, aliado de Bolsonaro, afirmou em entrevista que tentou tirar o celular das mãos do colega porque queria que ele "parasse de fazer chacota". “O Arthur começou a zombar dos familiares que perderam seus entes em “eventos adversos” da vacinação. O pessoal (manifestantes bolsonaristas) foi lá apoiar o projeto da Janaina”, defendeu o parlamentar.

Tags