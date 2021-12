Co-fundador do PSDB morre após sofrer golpes de facão dentro de casa no DF

Antônio Sanchez Sales foi secretário geral do PSDB do Distrito Federal

Um dos co-fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Antônio Sanchez Sales, 73 anos, morreu nesta quinta-feira, 16, após cerca de seis dias internado por ter sido vítima de golpes de facão dentro de sua própria casa, no Distrito Federal. A chácara do ex-secretário geral da sigla, próxima a Varjão, cidade-satélite de Brasília, teria sido invadida na última sexta-feira, 10, e Sales teria sido atacado. As informações são da coluna Na Mira, do jornal Metrópoles.

De acordo com o veículo, Antônio Sanchez Sales foi encontrado pelo caseiro, caído ao chão e bastante ensanguentado. O ex-membro do PSDB foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital da Base do Distrito Federal (HBDF), onde permaneceu internado.

Médicos que atenderam a vítima informaram à coluna sobre a presença de três cortes grandes e profundos na região da cabeça da vítima, e descartaram possibilidade de acidente. Conforme o prontuário ao qual o veículo teve acesso, Sales morreu às 22h58min desta quinta-feira devido a “morte encefálica por agressão física por latrocínio”.

Ainda segundo fontes da coluna que não se identificaram, o co-fundador do PSDB foi atingido por golpes de facão. Os investigadores foram até a residência, mas não localizaram a suposta arma que pudesse ter sido usada. O caso está sendo apurado pela 9ª Delegacia de Polícia, do Lago Norte.



