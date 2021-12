Camilo sobre Izolda candidata ao governo: "É o sonho de vice de qualquer governador"

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou, nesta sexta-feira, 17, que a vice-governadora Izolda Cela (PDT) é "o sonho de vice de qualquer governador”. De acordo com o petista, a atuação da gestora ajuda bastante a gestão cearense. A declaração foi dada em entrevista ao programa Jogo Político do O POVO.

"Uma pessoa sensível, séria e republicana. Caso eu me afaste antes para uma possível candidatura, a Izolda seguirá dando seguimento as ações do governo neste último ano", comentou o governador, que é cotado para disputar vaga no Senado em 2022 e com isso teria que se desincompatibilizar até abril.

Em relação aos nomes que devem pleitear a vaga para representar o grupo governista na sucessão governamental, Camilo disse que o tema será avaliado "com os partidos aliados" do grupo. "Eu defendo projeto que represente o que está em curso no Ceará agora, galgando avanços e continuidade".

O petista disse ainda que só discutirá o tema mais afundo em 2022. "Eu saindo (para possível candidatura ao Senado), Izolda assumirá o cargo e será a primeira mulher a governar o Ceará. Com isso, possivelmente teria uma prerrogativa, mas isso é um processo a ser discutido com os partidos", concluiu.



