Sérgio Moro acusa Lula de mentir sobre corrupção na Petrobras

A declaração do ex-ministro Sérgio Moro (Podemos) foi publicada nas redes sociais após entrevista do ex-presidente Lula (PT) à Rádio Clube de Blumenau

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro (Podemos), pré-candidato à Presidência, rebateu, em vídeo divulgado nas redes sociais, declarações feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Rádio Clube de Blumenau. Na publicação do dia 15 de dezembro, Moro afirmou que o petista mentiu ao dizer que a Lava Jato, operação que investigava crimes de corrupção, "quebrou a Petrobras".

“O que prejudicou a Petrobras e o país foi a roubalheira durante o governo do PT. A verdade é uma só: o governo do PT teve os maiores escândalos de corrupção da história, a Petrobras quase quebrou, mergulhou o país numa recessão, com desemprego e fome”, afirma o ex-ministro no vídeo.

Em entrevista à Rádio Clube de Blumenau na manhã da quarta-feira, 15 de dezembro, o ex-presidente Lula afirmou que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, tinham como objetivo desmontar a estrutura da Petrobras e acabar com a indústria de óleo e gás.

“Tentaram acabar com a colonização envolvendo o petróleo para o povo brasileiro e acabaram com a indústria de engenharia do país”, declarou Lula.

Aliados e apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva rebateram a publicação do ex-ministro. A página oficial do Instituto Lula comentou na publicação que o debate apresentado no vídeo precisaria de dados e provas. Já o deputado federal Paulo Pimenta (PT) publicou um vídeo criticando as afirmações de Moro. "Se você é tão corajoso assim, Sérgio Moro, por que não participa de um debate com o presidente Lula?", questiona o parlamentar.