Luciano Hang elogia Sergio Moro e é criticado por bolsonaristas

O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede Havan, foi duramente criticado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após compartilhar de Sergio Moro (Podemos) com elogios ao ex-juiz. "A lava-jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas, durante o governo do PT. Parabéns Moro por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula, durante uma entrevista, nesta quarta-feira. Veja o vídeo", escreveu Hang na legenda da publicação em seu perfil no Twitter.



A lava-jato mostrou a corrupção instalada nas empresas públicas, durante o governo do PT. Parabéns Moro (@SF_Moro) por se posicionar contra as mentiras faladas pelo Lula, durante uma entrevista, nesta quarta-feira. Veja o vídeo. pic.twitter.com/6Xr3o02BSx — Luciano Hang (@LucianoHangBr) December 16, 2021

Na legenda, comentários criticando a ação de Hang lotaram a publicação. "Unfollow imediato", escreveu um deles. "Bola fora sua!", comentou outro. "Parece que vc está querendo perder tudo que tem conquistado nos últimos tempos!!! É isso mesmo??? Ou vc acha que o seu sucesso não é por causa de nós..."Bolsonaristas"??? Reveja esse seu post!!!!", alertou uma seguidora.

O vídeo compartilhando por Hang foi divulgado recentemente, no qual o ex-juiz comenta declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a Operação Lava Jato. Em registro de mais de um minuto, Moro rebate fala do petista, que acusou a operação de prejudicar a Petrobras.

Rompido com Bolsonaro desde 2020, o ex-ministro é um dos principais potenciais adversários do atual presidente nas eleições do ano que vem. Desde que se filiou ao Podemos no último dia 10 de novembro, Moro tem crescido nas pesquisas de intenção de voto e se consolida como o nome de "terceira via". Ele aparece logo atrás do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, que lidera em todos os cenários.

