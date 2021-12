Luciano Hang é atingido por copo de cerveja na cara durante final da Copa do Brasil

O empresário é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e atua como um dos patrocinadores do Furacão

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, foi atingido por um copo de cerveja durante a decisão da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Atlético-MG, na Arena da Baixada, na noite dessa quarta-feira, 15. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ele aparece tentando interagir com uma parte dos torcedores, quando é atingido.

O empresário é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e atua como um dos patrocinadores do Furacão. A logo da Havan fica estampado nas mangas do clube parananense. Em setembro deste ano, Hang foi um dos depoentes durante a CPI da Covid e protagonizou uma das sessões mais tumultuadas no Senado.

Veja o momento em que o copo é arremessando contra o empresário: