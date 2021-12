Na Assembleia, Cid Gomes dará entrevista para falar sobre operação da PF nesta quarta

Em nota, o parlamentar afirma que sua primeira manifestação sobre o caso acontecerá no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará

O senador Cid Gomes (PDT) anunciou que realizará, no início da noite desta quarta-feira, 15, às 18 horas, uma entrevista coletiva para falar sobre a operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de pagamento de propina por obras do estádio Castelão para a Copa de 2014. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços do pedetista e do seu irmão, o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, também do PDT.

Em nota, o parlamentar afirma que sua primeira manifestação sobre o caso acontecerá no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará. No início da tarde, os deputados estaduais do PDT do Ceará divulgaram uma nota conjunta de repúdio a operação da PF.

No documento, os parlamentares alegam que a ação, proferida por um juiz de 1º instância, foi "notoriamente ilegal". Eles defendem que a ação, por ter como alvo um senador da República, deveria ter passado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Confira nota na íntegra:

Nota conjunta da bancada do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará

Nós, deputados estaduais do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Ceará, repudiamos veementemente a operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (15) que teve como alvo o Senador Cid Gomes e o ex-ministro Ciro Gomes.

Uma ação notoriamente ilegal proferida por um juiz de 1ª instância. Por se tratar de um Senador da República, tal decisão caberia ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. A operação ainda causa estranhamento por ser baseada em investigações de dez anos atrás, onde Ciro Gomes sequer possuía cargo público relacionado ao objeto da investigação, numa clara tentativa de intimidar a pré-candidatura de Ciro Gomes a presidência do Brasil por aqueles que temem o projeto de um país forte, desenvolvido e justo.

Toda nossa solidariedade e apoio a Ciro e Cid Gomes, pessoas íntegras e homens públicos honrados, que há décadas trabalham incansavelmente na construção de um Ceará e de um Brasil melhores para todos.

Seguiremos lutando diariamente por uma democracia plena, um país justo e solidário para cada brasileiro.

Assinam esta nota os deputados Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa do Ceará), Guilherme Landim (líder do PDT na Assembleia), Marcos Sobreira (vice-líder), Antônio Granja, Jeová Mota, Manoel Duca, Oriel Nunes Filho, Osmar Baquit, Queiroz Filho, Romeu Aldigueri, Salmito Filho, Sérgio Aguiar e Tin Gomes.