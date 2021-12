Ex-presidente Dilma Rousseff também se solidariza com Ciro e Cid Gomes após investigação da PF

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) prestou solidariedade ao ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), após a Polícia Federal cumprir ordem de busca e apreensão em sua casa em uma operação para apurar fraude de licitação na construção da Arena Castelão. Em seu perfil oficial no Twitter, Dilma trata o ato da PF como arbitrário.

“Minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato Ciro Gomes. Suas casas foram invadidas, sem terem sido sequer intimados a depor. Como cidadãos brasileiros, merecem ser tratados com respeito às leis vigentes ao país. Repudio o arbítrio e a perseguição a eles”, escreveu a ex-presidente.

Minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato Ciro Gomes. Suas casas foram invadidas, sem terem sido sequer intimados a depor. Como cidadãos brasileiros, merecem ser tratados com o respeito às leis vigentes ao país. Repudio o arbítrio e a perseguição a eles

December 15, 2021

Também em seu perfil no Twitter, Ciro criticou o fato da operação começar anos depois da construção do estádio. “Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura à presidência da república”, diz o ex-governador do Ceará.

Apesar de partir em defesa de Ciro, Dilma protagonizou um bate-boca com ele em outubro deste ano. Na ocasião, a discussão começou após Ciro dizer ao jornal Estadão que Lula conspirou contra Dilma em 2016, período em que ela sofreu o impeachment. A ex-presidente acusou o pedetista de “mentir de maneira descarada”, além de o chamar de misógino e compará-lo com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

