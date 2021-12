Deputados de PDT criticam operação contra Ferreira Gomes e acusam Bolsonaro de interferência na PF

Parlamentares pedetistas apontam irregularidades na operação e defendem que a ação da PF acontece de forma politizada e com intuito de intimidar adversários políticos do governo federal

Deputados do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará criticaram, nesta quarta-feira, 15, a operação da Polícia Federal (PF) que investiga suspeitas de pagamento de propina por obras do estádio Castelão para a Copa de 2014. A corporação esteve em endereços dos irmãos Ciro e Cid Gomes, ambos do PDT, como alvos de mandados de busca e apreensão.

No início da tarde, os deputados estaduais do PDT do Ceará divulgaram uma nota conjunta de repúdio à operação da PF. No documento, os parlamentares alegam que a ação, proferida por um juiz de 1º instância, foi "notoriamente ilegal". Eles defendem que a ação, por ter como alvo um senador da República, deveria ter passado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiçal (STJ).

"A operação ainda causa estranhamento por ser baseada em investigações de dez anos atrás, onde Ciro Gomes sequer possuía cargo público relacionado ao objeto da investigação, numa clara tentativa de intimidar a pré-candidatura de Ciro Gomes a presidência do Brasil por aqueles que temem o projeto de um país forte, desenvolvido e justo", diz a nota.

Assinam esta nota os deputados Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa do Ceará), Guilherme Landim (líder do PDT na Assembleia), Marcos Sobreira (vice-líder), Antônio Granja, Jeová Mota, Manoel Duca, Oriel Nunes Filho, Osmar Baquit, Queiroz Filho, Romeu Aldigueri, Salmito Filho, Sérgio Aguiar e Tin Gomes.

Em plenário da AL, os parlamentares pedetistas reforçaram o tom da nota divulgada. O deputado estadual Salmito Filho (PDT), aliado de Ciro e Cid Gomes, disse que a disputa política faz parte da democracia, mas que a utilização de uma instituição para “fazer perseguição a adversário é autoritarismo”. De acordo com o parlamentar, a Arena Castelão foi a mais barata do Brasil e a primeira a ficar pronta, e Ciro não exercia, à época, nenhum cargo envolvido com a obra.

“Porque fazer uma busca e apreensão na residência dele? Quem está utilizando a PF com esse fim? É o presidente da República? Ou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro? Eu pergunto aqui”, completou Salmito durante sessão da AL–CE.

Sérgio Aguiar (PDT), como boa parte da base aliada, defendeu a trajetória de Ciro e disse que o ocorrido trata-se de uma demonstração de que “as forças que estão à frente da União querem fazer, acima de tudo, que as instituições respeitadas e de credibilidade, como é o caso da PF, tenham o capricho de atender os detentores de poder”, sinalizando a proximidade do ano eleitoral como um dos interesses supostamente envolvidos.

Nas redes sociais, o presidente da AL, Evandro Leitão, criticou a ação que alega ter "estranhamente voltado agora". Ele prestou solidariedade aos pedetistas envolvidos na ação da PF. "Ciro e Cid são pessoas íntegras, que têm prestado relevantes serviços ao Ceará e ao país", destacou.

Minha solidariedade ao ex-governador Ciro Gomes e ao senador Cid Gomes, alvos de operação da PF nesta quarta-feira, de uma investigação de 10 anos atrás e, estranhamente, retomada agora. Ciro e Cid são pessoas íntegras, que têm prestado relevantes serviços ao Ceará e ao país. — Evandro Leitão (@EvandroLeitao) December 15, 2021

O deputado Júlio Cesar Filho (Cidadania), líder do governo Camilo Santana (PT) na Assembleia, solidarizou-se com os irmãos Ferreira Gomes, e questionou a forma como a operação ocorreu; segundo ele, de "maneira estranha" e com intenção de intimidar adversários políticos que apontam irregularidades no governo federal.

Cesar Filho pediu que a PF aja de maneira isenta e "que investigue e que quem tiver culpa e ato ilícito que pague, agora direcionar investigação para homens honrados é de deixar qualquer cidadão, no mínimo, inquieto e quem dirá revoltado", finalizou.

A minha solidariedade aos ex-governadores Ciro e Cid Gomes, alvos de uma operação da PF, referente à investigação de 10 anos atrás e retomada,estranhamente, nesta quarta.Ciro e Cid são homens públicos,com conduta exemplar, responsáveis por grandes conquistas para o CE e o Brasil. — Dep. Julinho (@dep_julinho) December 15, 2021

Para o deputado Romeu Aldigueri (PDT) a operação vem apenas para "tentar prejudicar uma terceira via e fazer com que haja uma polarização da eleição presidencial"

"Eu fico extremamente preocupado com o estado policialesco que o país está virando. Eu fico a estranhar uma busca e apreensão dessa vem de um juiz de 1º instância sem passar pelo STF ou STF a poucos meses da eleição presidencial. É de muito nos preocupar. Queria me solidarizar em nome de todos que fazemos o PDT", disse o parlamentar.

