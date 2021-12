Bolsonaro: indiquei André Mendonça e não vou pedir nada pra ele

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse hoje que não vai pedir nada para o ex-ministro André Mendonça, que toma posse nesta quinta-feira, 16, como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), manifestando confiança de que não haverá "sobressaltos" com ele em pautas de interesse do governo.

Em discurso a empresários na sede da Fiesp, o presidente declarou que, embora o currículo tenha peso, é preciso "tomar Tubaína" com ele para ser indicado ao STF. "Não vou pedir nada para o André Mendonça. Sei que ele vai cumprir pautas conservadoras, econômicas, entre outras. Não vamos ter sobressaltos com ele lá", afirmou o chefe do Executivo.

"Pelo que convivi com André Mendonça em três anos, sei que fará o certo", acrescentou o presidente num discurso em que abriu destacando a liberdade de atuação que dá a seus ministros.

