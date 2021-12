Bolsonaro diz que "deu azar" ao ser eleito presidente

Chefe do Executivo ainda disse não ser o responsável direto por resolver os problemas do país

Durante evento no Palácio do Planalto, nessa terça-feira, 14, o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) brincou com o fato de ter sido escalado pelos eleitores para governar o país. De acordo com o mandatário, a vitória nas urnas foi um golpe de azar.

“Terei dois períodos de folga esse ano: cinco dias agora no Natal e cinco dias depois… Não estou reclamando não, a missão eu fui atrás dela porque quis, fui candidato porque quis. Dei azar e ganhei”, disse o chefe do Executivo Nacional.

O presidente ainda disse não ser o responsável direto por resolver os problemas do país. Segundo ele próprio, Bolsonaro é apenas uma espécie de técnico de futebol, que escala o time a ser cobrado.

Apesar de reclamar da falta de tempo para descanso, reportagem do Brasil de Fato mostrou, em agosto deste ano, que o presidente encerrou o expediente antes das 18h em 85% das sextas-feiras de 2021, até aquele mês.



