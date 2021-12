Ao vivo: Cid Gomes fala sobre operação da PF relativa a obras do Castelão; assista

Uma ação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços do senador pedetista e do seu irmão, o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes

O senador Cid Gomes (PDT) realiza, nesta quarta-feira, 15, às 18 horas, uma entrevista coletiva para falar sobre a operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de pagamento de propina por obras do estádio Castelão para a Copa de 2014. A coletiva acontece no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará.

Assista ao vivo:

