André Fernandes e Girão trocam críticas sobre projeto que flexibiliza porte de armas

O deputado estadual André Fernandes (Republicanos) e o senador Eduardo Girão (Podemos), ambos da oposição ao governo estadual, trocaram críticas nesta segunda-feira, 13, nas redes sociais. O motivo foi a posição contrária de Girão a um projeto de lei (PL 3.723/2019) que disserta sobre a flexibilização do registro, posse e comercialização de armas de fogo no Brasil.

O embate começou após uma publicação nas redes sociais na qual o advogado e ativista pró armas Marcos Pollon afirma que Girão lidera um movimento de oposição ao PL armamentista. Pollon defende que, caso o PL não seja aprovado, a prática do porte de armas aos colecionadores, atletas e caçadores (CAC) e o tiro esportivo poderá ser extinta no Brasil.

"Por desconhecer o PL que regulamenta a atividade dos CACs ou por querer extinguir a categoria, o senador Girão capitaneia todo o movimento de oposição ao PL 3723/2019. Sobre esse tema Girão só escuta um lado, e insiste em dizer que só é contra o porte de armas", publicou Pollon.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo depois, Girão classificou a informação como "fake news". Em outra publicação, o senador disse não ser contra o tiro desportivo, mas defensor de uma regulamentação das CACs "sem excessos".

"O projeto em questão apresenta vários problemas que precisam ser tratados com muita cautela - sem açodamento e com debate profundo - pois trata-se de mais de 450 mil CACs, num universo de 7 milhões de armas e de mais de 700 milhões de munições", escreveu o senador.

O parlamentar afirma ainda que pretende evitar que usem do PL para "cometer abusos", "ampliando de forma indireta o porte de armas". Promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL), o projeto, de autoria do Poder Executivo, já foi aprovado pelos deputados e regulamenta a posse e o porte de armas dos CACs, além de mudar penas de crimes com armas de fogo, entre outros temas.

A proposta deve ser debatida em audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados nesta terça-feira 14.

Além de ser novamente rebatido por Pollon, o senador recebeu críticas do deputado estadual cearense André Fernandes, também defensor do porte de armas. "Postou que é fake news, mas não expôs onde está a mentira. Só para lembrar: votei e fiz campanha para você, isso me dá todo direito de lhe cobrar. Meu total respeito e solidariedade ao amigo Marcos Pollon", escreveu o bolsonarista na publicação de Girão.

Logo depois, sem mencionar nomes, Fernandes escreveu no Instagram: "Desconfie de quem não quer que você tenha direito à legítima defesa. Armas salvam vidas". O parlamentar da Assembleia Legislativa também compartilhou a publicação de Pollon com críticas ao senador cearense.