Lula marca encontro com presidente da CPI da Covid

O senador Omar Aziz (PSD-AM) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversaram por telefone e marcaram de se encontrar pessoalmente depois do dia 15 de dezembro em São Paulo. A ligação aconteceu no sábado, 4 de dezembro. A reunião será realizada pouco mais de um mês após o fim da CPI da Covid-19, presidida por Omar Aziz.

O tema do encontro será o cenário eleitoral no Amazonas para as eleições de 2022. No próximo ano, Lula pretende disputar o Palácio do Planalto, e o senador tentará a reeleição. “Falei com ele por telefone no sábado. Ficamos de falar pessoalmente depois do dia 15 de dezembro”, afirma Omar Aziz.

Durante o funcionamento da CPI, criada com o objetivo apurar falhas por parte do Governo Federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19, Lula e Omar conversaram por telefone. Na ligação, o ex-presidente elogiou a atuação do grupo majoritário da comissão, o chamado G7. Na ocasião, o senador disse que seria melhor eles se encontrarem pessoalmente somente após o fim da CPI, para evitar especulações políticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags