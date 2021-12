Nova Zelândia proíbe venda de cigarro para próxima geração

Visando o fim do consumo de produtos derivados do tabaco no país, o governo da Nova Zelândia anunciou nesta quinta-feira, 9, que proibirá a venda de cigarros para pessoas nascidas em 2008 quando essas completarem 18 anos. A lei deve ser promulgada no próximo ano. Ou seja, quem tiver até 14 anos de idade em 2022 nunca poderá comprar cigarros no país de maneira legal.

O projeto prevê ainda um aumento gradual da idade mínima para comprar cigarros a cada ano. Hoje a idade mínima é de 18 anos. Isso quer dizer que em 2084 a idade mínima será de 80 anos.

"Queremos garantir que adolescentes e jovens nunca comecem a fumar. Por isso, queremos transformar em transgressão a venda ou a distribuição de produtos tabagistas para novos grupos de jovens", explica a ministra associada da Saúde da Nova Zelândia, Ayesha Verrall.

Cerca de 5 mil pessoas morrem por ano no país por consequências relacionadas ao fumo. Segundo o governo, 80% dos fumantes começaram com o hábito antes dos 18 anos.

O governo neozelandês acredita que embora as formas de combate ao fumo existentes desaceleraram o consumo de tabaco, a introdução de medidas mais severas foi necessária para atingir a meta de menos de 5% da população fumando diariamente até 2025. O pacote de medidas deverá transformar a indústria de venda de tabacos numa de atuação mais restrita do mundo, apenas atrás do Butão, onde é totalmente proibido vender cigarros

Atualmente, 11,6% dos neozelandeses com idade acima de 15 anos fumam, e 9% dos adultos fumam diariamente. "Se nada mudar, levará décadas até que as taxas de fumantes no país caiam abaixo de 5%, e o governo não quer deixar pessoas para trás", afirma Ayesha.