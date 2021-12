Seminário discute caso Vladimir Herzog e o momento da democracia no Brasil, com Ivo Herzog

Durante o evento, serão lançados os livros Dossiê Herzog - prisão, tortura e morte no Brasil e Heroínas Desta História

Será realizado nesta sexta-feira, 10, em Fortaleza, o Seminário Direitos Humanos, Memória e Verdade - Caso Herzog – Impacto no contexto Democrático Atual. O evento é promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB Ceará) para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado na data. O evento ocorre de 15 às 17 horas, de forma presencial, na sede da OAB Ceará, em Fortaleza. Haverá palestra de Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, jornalista assassinado pela ditadura militar.

Ivo Herzog fará retrospectiva histórica para situar o momento da democracia brasileira. Vladimir Herzog foi assassinado em 25 de outubro de 1975, por agentes da ditadura militar brasileira. A morte do jornalista foi um ponto de virada na resistência ao regime dos generais-presidentes.

Presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, Hélio Leitão enfatiza que, em tempos de negacionismo, a OAB Ceará cumpre o papel de manter viva a memória dos crimes e horrores da ditadura. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Leila Paiva, aponta que o atual momento do Brasil impõe que se lembre do período ditatorial de 1964 a 1985. As declarações foram feitas por meio da assessoria de imprensa da OAB Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o evento, serão lançados os livros Dossiê Herzog - prisão, tortura e morte no Brasil e Heroínas Desta História.

Dossiê Herzog, em nova edição, foi escrito pelo jornalista Fernando Pacheco Jordão, amigo de Herzog e testemunha dos acontecimentos. Conta a história do rapaz que sobreviveu ao nazismo e foi assassinado aos 38 anos pelo Estado brasileiro.

Heroínas desta História fala da luta de mulheres que perderam familiares durante a ditadura.

SERVIÇO



Seminário Direitos Humanos, Memória e Verdade - Caso Herzog – Impacto no contexto Democrático Atual

Quando: 10 de dezembro, das 15 às 17 horas

Onde: sede da OAB-CE

Serão seguido todos os protocolos sanitários de acordo com o decreto estadual vigente

Tags