Câmara Legislativa do DF libera a entrada de pets no plenário

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nesta quarta-feira, 8, o projeto de resolução nº 61/21 que permite a entrada de animais domésticos de pequeno porte nas dependências da Casa. A matéria, de autoria do deputado distrital Daniel Donizet (PL), prevê a entrada de pets com até 12 quilos no prédio.

Com a aprovação do texto, o parlamentar levou seu cachorro Beethoven, de 6 anos, para o trabalho. De acordo com o deputado, o pet, também conhecido como Zé Petisco, foi resgatado de um canil clandestino. Em sessão no plenário, Daniel Donizet agradeceu pela aprovação do projeto. “É comprovado que ter animais no ambiente de trabalho reduz o estresse, aumenta a produtividade, além de alegrar o ambiente”, afirmou o distrital.

A proposta veda o acesso de animais que, por sua espécie, ferocidade, peçonha ou saúde, provoquem desconforto ou comprometa a segurança das instalações ou das pessoas. No entanto, as restrições podem ser dispensadas quando se tratar de cães de serviço ou animais de suporte emocional.

O deputado distrital Daniel Donizet (PL) levou um cachorro para o plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nesta quarta-feira, 08. pic.twitter.com/ehXa68An6c — Jogo Político (@jogopolitico) December 9, 2021

Ao lado de Beethoven, na tribuna da Casa, o parlamentar, fazendo-se passar pelo animal, agradeceu pela possibilidade da instalação de um espaço de convivência para animais na CLDF. O deputado também fez um apelo para que os brasilienses não soltem fogos barulhentos durante as festas de fim de ano para evitar o sofrimento dos animais.

