Saiba quem é Simone Tebet, primeira mulher na disputa à Presidência em 2022

O MDB realizou, nesta quarta-feira, 8, cerimônia para o lançamento da pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS) à Presidência da República. A parlamentar é a primeira mulher a entrar na disputa pelo Palácio do Planalto no pleito de 2022.

Natural do município de Três Lagoas (MS), Simone Nassar Tebet nasceu em 1970 e é filha do ex-senador e ex-presidente do Congresso Nacional Ramez Tebet. Casada, é formada em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializada em Ciência do Direito pela Escola Superior de Magistratura e mestre em D

ireito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

A parlamentar trabalhou como professora universitária por 12 anos. Iniciou sua carreira política em 2002, como deputada estadual. Em 2004, foi a primeira mulher eleita prefeita de Três Lagoas, tendo sido reeleita para o cargo em 2008. Em 2010, foi eleita vice-governadora de Mato grosso do Sul na chapa do governador André Puccinelli. Ao TRE, declarou bens no total R$ 1.575.566,39.

Em 2014, a senadora foi eleita pelo então PMDB em Mato Grosso do Sul com 52,61% dos votos válidos (640.336). Ela disputava com o petista Ricardo Ayache, que alcançou 23,09% dos votos (281.022). Em terceiro lugar ficou Alcides Bernal, do PP, com 16,78% dos votos (204.262). Ela ocupou a vaga do senador Ruben Figueiró (PSDB), que assumiu o cargo após renúncia da ex-senadora Marisa Serrano (PSDB) para assumir o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do estado.

A emedebista integra a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e líder do MDB – maior bancada na casa legislativa. Também lidera a bancada feminina, que ganhou protagonismo ao longo dos trabalhos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.

Neste ano, Tebet foi a parlamentar mais votada entre o júri de jornalistas do Prêmio Congresso em Foco como melhor senadora. Na eleição, profissionais qualificados e com credibilidade junto ao público e especializados na cobertura do Congresso Nacional apontaram os melhores parlamentares federais.

