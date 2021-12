Pesquisa Genial/Quaest: Lula lidera intenções de voto para 2022, seguido por Bolsonaro e Moro

De acordo com nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 8, o ex-presidente Lula (PT) continua liderando as intenções de voto para presidente em 2022. O petista está à frente em todos os cenários de primeiro turno, segundo o levantamento, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição nos mesmos cenários.

Numa eventual disputa com sete pré-candidatos, Lula tem 46% das intenções de voto, contra 23% de Bolsonaro e 10% do ex-juiz Sergio Moro (Podemos). Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT) com 5%; João Doria (PSDB) com 2%, Rodrigo Pacheco (PSD) com 1%, e Luiz Felipe d'Avila do Partido Novo com 1%. Branco/Nulo/Não pretende votar são 7% e Indecisos 5%.

A pesquisa estimulada tem quatro cenários eleitorais, mas em nenhum deles Lula venceria a eleição ainda no primeiro turno. Já no segundo turno, o petista tem margens variáveis, de acordo com o oponente, mas venceria em qualquer um dos cenários. Bolsonaro, por sua vez, seria derrotado nos cenários de segundo turno que se apresentaram no levantamento; perdendo eventuais disputas contra Lula, Ciro e Moro.

A pesquisa ouviu 2.037 pessoas, com 16 anos de idade ou mais, entre os dias 2 e 5 de dezembro. De acordo com a Genial Investimentos e a Quaest Consultoria, as entrevistas foram realizadas face a face. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.2 pontos percentuais. Você pode acessar a pesquisa na íntegra clicando aqui.

Veja os cenários:

Cenário 1 (primeiro turno)

Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 24%

Sergio Moro (Podemos): 11%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 7%

Indecisos: 4%

Cenário 2 (primeiro turno)

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 23%

Sergio Moro (Podemos): 10%

Ciro Gomes (PDT): 5%

João Doria (PSDB): 2%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Luiz Felipe d'Avila (Novo): 1%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 7%

Indecisos: 5%

Cenário 3 (primeiro turno)

Lula (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 27%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Rodrigo Pacheco (PSD): 2%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 10%

Indecisos: 5%

Cenário 4 (primeiro turno)



Lula (PT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 27%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 5%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 9%

Indecisos: 5%



