Secretário Chagas Vieira deixa Casa Civil até o fim do anol

O titular revelou que a saída partiu de uma decisão pessoal, para descansar após sete anos no governo

O secretário-Chefe da Casa Civil do governo do Estado, Chagas Vieira, deixa o cargo até o fim deste ano. Prestes a completar um ano à frente da pasta, Chagas disse ao O POVO que a saída partiu de uma decisão pessoal, para descansar após sete anos de contribuição com o governo.

"Já dei minha contribuição a esse projeto e cumpri bem a missão. Ao final deste ano, deverei sair e descansar um pouco", afirmou.

Vieira assumiu a secretaria em 8 de dezembro de 2020, quando ainda atuava como assessor especial de Comunicação. Com a decisão, o secretário também deixa a função na Comunicação, na área que está dentro da estrutura da Casa Civil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jornalista Chagas Vieira chegou ao governo de Camilo Santana desde o início, em janeiro de 2015, após ter atuado como coordenador da campanha eleitoral do petista. Desde então, foi chefe da comunicação da gestão, assessor especial da área com status de secretário e assumiu a Casa Civil após a saída em definitivo de Élcio Batista, eleito vice-prefeito de Fortaleza nas eleições de 2020. Na ocasião, ele substituiu Flávio Jucá, que respondia pela Casa Civil de forma interina em razão da campanha do vice-prefeito.

Chagas inicia o giro de secretários que devem ser exonerados até o fim deste ano para tentar uma vaga no Congresso Nacional ou na Assembleia cearense. O jornalista, entretanto, nega que faça parte do grupo que pretende ser lanças nas eleições do ano que vem.

Tags