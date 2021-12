Neto e nora de Lula lançam coleção de camisetas com imagens e frases do petista

O neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Thiago Silva, e uma nora do petista, a publicitária Renata Moreira, vão lançar uma coleção de camisetas inspiradas em Lula. A marca de roupas é uma parceria com a advogada Priscilla Bittar, e deve se chamar Identità. As informações são da coluna de Mônica Bergamo para o jornal Folha de S. Paulo.

As camisetas deverão ser vendidas pela internet, com preços em torno de R$ 150. Além de imagens de Lula, frases do ex-presidente, ou relacionadas a ele, estarão estampadas nas blusas e artigos da marca, que pretende depois aumentar a linha de itens.

O projeto não é tão recente assim. Lula já havia sido apresentado à proposta enquanto estava preso em Curitiba, e deu aval à marca de roupas. Futuramente, acessórios como bolsas, cadernos, canecas e demais objetos devem ser comercializados pela Identità. Além do petista, movimentos sociais e de minorias serão inspirações para os artigos.

