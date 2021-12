Jogo Político entrevista o deputado federal Capitão Wagner; assista

Entre os temas a serem debatidos com o parlamentar, está a sua ida para a liderança do União Brasil no Ceará e a entrada do ex-ministro Sérgio Moro na disputa presidencial do próximo ano

O programa Jogo Político desta terça-feira, 7, entrevista o deputado federal e pré-candidato da oposição ao governo estadual em 2022, Capitão Wagner (Pros). Com a apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Carlos Mazza, entre os temas a serem debatidos com o parlamentar está a sua ida provável ida para o comando do União Brasil no Ceará e a entrada do ex-ministro Sérgio Moro na disputa presidencial do próximo ano.

Acompanhe:

No retorno do quadro "Alguém me Disse", o jornalista Guálter George fala sobre a entrada de Sérgio Moro na disputa eleitoral de 2022. O ex-juiz, recém filiado ao Podemos, vem se consolidando como candidato considerado da "terceira via", ultrapassando o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

No novo episódio do "Histórias do Poder", Érico Firmo fala um pouco sobre a história do Parque do Cocó, em Fortaleza. A região é considerada o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste e o quarto da América Latina, sendo o maior fragmento verde da capital cearense.

