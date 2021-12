Governo Bolsonaro aprovou apenas 27,7% dos projetos enviados à Câmara neste ano

O presidente Jair Bolsonaro (PL) aprovou apenas 27,7% dos projetos enviados ao Congresso neste ano, registrando o pior desempenho de um chefe do Executivo nacional desde a redemocratização. Os números são do Observatório Legislativo Brasileiro (OLB), projeto ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

No ano passado, o governo teve seu melhor desempenho nos quase três anos de gestão, com 42% das propostas do Executivo sendo aprovadas. No entanto, os números foram influenciados pela urgência na aprovação de medidas de combate à pandemia de Covid-19. No primeiro ano de governo Bolsonaro (2019), apenas 30% das medidas foram aprovadas.

Antes, do governo Bolsonaro, gestões do PT tiveram o melhor e o pior desempenho registrado. Em 2007, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou 90,5% das proposições enviadas ao Congresso Nacional. Sete anos mais tarde, em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) aprovou somente 33% das propostas.

A pesquisa elaborada pelo OLB faz o levantamento de projetos apresentados pelo Executivo à Câmara dos Deputados e avalia a proporção entre todos os textos aprovados pelo Congresso no ano do estudo.

