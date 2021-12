Após receber ameaças de morte, presidente de ONG deixa o Brasil

O presidente da ONG Safernet Brasil, Thiago Tavares, saiu do Brasil após receber ameaças de morte e ter o computador invadido por um programa espião. Ele relatou ter sido ameaçado em outubro, após participação em um seminário internacional do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) onde falou sobre como se estruturam as campanhas de ódio e desinformação.

O anúncio do “exílio voluntário” foi feito na última segunda-feira, 6, por meio de uma carta enviada a funcionários, colaboradores e instituições parceiras. "O auto-exílio ou exílio voluntário é medida extrema — e jamais aplicada desde a fundação da instituição em 2005 — quando a segurança pessoal de funcionário, colaborador ou diretor da SaferNet Brasil encontra-se em grave e iminente risco. É justamente o que ocorre", escreveu.

Tavares está exilado na Alemanha desde o último dia 4. A SaferNet atua nos âmbitos de direitos humanos e tecnologia e participa frequentemente de eventos com temáticas relacionadas às eleições ou regulação de internet. As informações foram divulgadas pela Folha.

Além das ameaças, Tavares relatou que um funcionário da Safernet foi vítima de um sequestro relâmpago, em Salvador, e que homens armados levaram o computador e o celular do colaborador. O caso de ameaça foi informado à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público (MP).



