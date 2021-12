Recorde: podcast com Lula tem audiência 36 vezes maior que live de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula se enfrentaram no mesmo horário nas redes sociais na noite dessa quinta-feira, 2. Nessa disputa, o petista ganhou com sua participação no podcast “Podpah”. Sua participação teve, até o momento, 36 vezes mais visualizações que a tradicional live de Bolsonaro. Até o início desta sexta-feira, 3, o podcast somava 3,2 milhões de visualizações no YouTube. Já a live do presidente, 89 mil, na mesma plataforma.

Por volta das 21h, pelo menos 270 mil pessoas acompanhavam Lula pela plataforma. Por meio de assessoria de imprensa, o podcast informou que essa foi a maior audiência ao vivo já registrada. Antes, o líder era de uma entrevista com jogadores profissionais de Free Fire, que aconteceu no dia 10 de setembro e contou com 156 mil espectadores ao vivo.

O programa com o petista começou às 19 horas, mesmo horário que, todas as quintas-feiras, Bolsonaro faz sua live semanal, transmitidas em seus perfis no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Em sua transmissão, Bolsonaro se irritou com o comentário do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro de que ele havia comemorado quando o Lula foi solto, por entender que a soltura do petista lhe favorecia politicamente.



Durante sua transmissão ao vivo pelo YouTube, por volta das 19h30min, o presidente tinha 8.877 pessoas acompanhando, mesmo horário em que o Podpah chegava a 175 mil ouvintes simultâneos. Bolsonaro tem 3,5 milhões de seguidores na plataforma, contra 4,32 milhões do podcast.

Porém, a audiência do presidente foi maior no Facebook: pouco antes das 20h, chegou a 192 mil pessoas acompanhando ao vivo e o número subiu para 270 mil às 21h, quando já havia acabado. Já a entrevista do ex-mandatário não foi compartilhada ainda na rede social.

