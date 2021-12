PSB tenta convencer Alckmin de vitória no 1° turno caso ele forme chapa com Lula

Membros do PSB mostraram pesquisa interna ao ex-governador na tentativa de convencê-lo a formar chapa ao lado do petista

Integrantes do PSB mostraram a Geraldo Alckmin resultado parcial de pesquisas internas que mostram impacto positivo no eleitorado da Grande São Paulo caso ele se junte ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vice de chapa. A informação é da Folha de S.Paulo.

Às vésperas de se desfilar ao PSDB em rumo ao PSB, Alckmin flerta com um projeto nacional ao lado do ex-presidente petista. De acordo com membros do PSB, o levantamento mostra que Lula ganharia votos em São Paulo com o apoio do ex-governador, que esteve no comando do Palácio dos Bandeirantes quatro mandatos.

A análise é que, com os votos do maior colégio eleitoral do Brasil, uma vitória da chapa Lula/Alckmin em primeiro turno ficaria mais próxima. Por outro lado, a mesma pesquisa teria mostrado que o ainda tucano perderia cerca de metade do eleitorado caso decida se aliar ao petista.

Segundo a Folha, o levantamento foi feito no arranjo da possível ida de Alckmin ao PSB e a tentativa de convencê-lo de que o projeto nacional é um bom negócio.

Em reunião na quarta-feira, 1º, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, reiterou à presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), que o partido gostaria de ter o apoio dos petistas para concorrer ao governo de seis estados em 2022 como condição para se unir a Lula.

À Folha, Gleisi confirmou que Siqueira reforçou o pedido de apoio nesses locais, mas afirma que esta não é uma exigência para que as conversas prossigam. Ela reconhece, porém, que a situação mais delicada é São Paulo.





