Por meio de decreto, Bolsonaro cria novo nível de promoção na Força Aérea

De acordo com a FAB, o impacto financeiro do decreto será compensado "pela redução dos efetivos das graduações de cabo e de soldado"

O presidente Jair Bolsonaro (PL), por meio de decreto assinado nesta quarta-feira, 1º, criou uma nova graduação na Força Aérea Brasileira (FAB), a de segundo sargento do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica (QESA). As informações são da coluna Painel do jornal Folha de S. Paulo.

A demanda é uma pauta pela qual representantes da FAB têm brigado há cerca de dez anos sob a justificativa de que a posição já existe na Marinha e no Exército. O QESA tem, atualmente, cerca de 1.400 membros que, a partir do decreto, poderão receber promoção e acréscimo na remuneração.

Além da nova graduação, o mandatário também reduziu o prazo de ingresso dos cabos no quadro de sargentos, de 20 para 15 anos. Conforme nota da FAB, “a medida visa melhorar a administração de pessoal do Comando da Aeronáutica, de forma a adequar as subespecialidades às habituais mudanças tecnológicas verificadas na contemporaneidade”.

Segundo Bolsonaro, o decreto foi um ato de dever e justiça e de acordo com informações da Aeronáutica, a medida implementada pelo chefe do Executivo, não deve acarretar “impacto orçamentário-financeiro para o corrente ano”.

“Para os anos seguintes, a questão será compensada pela redução dos efetivos das graduações de cabo e de soldado, tudo em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal”, diz a nota oficial do centro de comunicação da FAB.



