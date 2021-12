Camilo revela que, pela 1ª vez, precisou tomar remédio para conseguir dormir durante a pandemia

O governador Camilo Santana (PT) confessou, durante pronunciamento nesta sexta-feira, 3, que precisou, pela primeira vez na vida, tomar medicamentos para dormir devido às dificuldades que sua gestão passou durante a pandemia da Covid-19 . A fala foi realizada durante evento de inauguração da 2ª etapa da empresa Dilly Nordeste Indústria de Calçados, em Brejo Santo.

“Não foi fácil isso que nós vivemos. Eu nunca tomei remédio na minha vida, mas eu tive que tomar um dia para conseguir dormir, porque a pressão é grande, mas nunca arredei o pé de sempre defender o povo do meu querido estado do Ceará”, disse o petista, após também inaugurar o trecho de 22 km da CE-397, entre Brejo Santo e o distrito de Poço do Pau, e assinar a ordem de serviço para a construção de um Centro de Educação Infantil (CEI).

Na ocasião, durante transmissão nas redes sociais, Camilo aproveitou para fazer um apelo para a adesão da população à vacinação no Ceará. “Faço aqui um apelo pela importância da vacinação. A grande maioria das pessoas que se vacinaram e contraíram o vírus, os sintomas são leves. A grande maioria que está sendo internada no hospital são as pessoas que não se vacinaram ou que não tomaram as duas doses. Aqueles que acham que não acreditam na vacina procure se vacinar”.



