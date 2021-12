No Recife, vereadores vão receber kit com caneta, mochila e bloco de luxo orçados em quase R$ 280 mil

Em Recife, capital do Pernambuco, a Câmara de vereadores abriu uma licitação para confecção de kits executivos personalizados destinados aos parlamentares e assessores. De acordo com informações de Jamildo Melo, do Jornal do Commercio, o edital descreve itens de luxo, como canetas com detalhe em prata e mochila executiva em couro, com 100 unidades cada. O custo estimado da licitação ficou em R$ 279.447,75 mil.

O edital detalha as especificações feitas pelos parlamentares para o kit a ser adquirido com recursos públicos. Uma das exigências são 100 canetas do “modelo Crown Polaris”, com “tampa, corpo e clipe em metal, acabamento polido na cor preta e com detalhes em prata, carga substituível, escrita média e carga tipo Parker, com personalização a laser e sistema de abertura em torção”.

Também chama a atenção as mochilas, que devem ser confeccionadas em couro legítimo na cor preta, além de ter metais com acabamento em níquel e alças acolchoadas com regulagem. Aqui também devem ser adquiridas 100 unidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O valor da licitação ultrapassa R$ 200 mil. (Foto: Reprodução)



O bloquinho de anotações dos vereadores deve ser feito com couro legítimo, na cor marrom, folhas offset 75g/m2 brancas com marca d’água. O material ainda deve ter acabamento antiderrapante. Há ainda uma pasta, também de couro “pespontado, na cor preta”.

O custo total dos matérias ainda pode ser reduzido, de acordo com a disputa entre empresas interessadas. Contudo, há pressa na aquisição, pois a abertura de propostas já foi marcada para 9 de dezembro.A Câmara Municipal de Recife tem 39 vereadores e os kits são destinados tanto aos parlamentares como para seus assessores. Em 2021, o orçamento para manutenção dos vereadores ficou R$ 160 milhões.







Tags