Entrevista de Mano Brown com Lula é o episódio de podcast mais ouvido do Brasil em 2021 no Spotify

A participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no podcast Mano a Mano, apresentado pelo rapper Mano Brown, foi o programa mais ouvido no Spotify Brasil em 2021. A informação foi divulgada pela plataforma de streaming na quarta-feira, 1º de dezembro, por meio da retrospectiva que mostra os sucessos de audiência durante o ano.

No episódio, lançado em setembro de 2021, Lula admitiu erros dos governos petistas, falou sobre a branquitude da esquerda brasileira e tentou se reconectar com a juventude do País. Outro assunto em destaque no programa foi o governo de Jair Bolsonaro (PL) que, segundo o ex-presidente, não seria de direita. "O que tá acontecendo no Brasil não é uma disputa de direita e esquerda. É entre fascistas e

democracia”, pontuou.

Mano Brown lembrou, ao longo do episódio, da participação que fez em um comício com Fernando Haddad (PT), no Rio de Janeiro, durante o segundo turno das eleições de 2018. Na ocasião, Brown subiu no palco, fez críticas ao PT e acabou sendo vaiado pelos presentes. Lula respondeu o rapper dizendo que viu verdade em sua declaração. “O PT se esqueceu do seu discurso originário, que buscava dar voz ao povo oprimido. Eu não vim de cima para falar com os de baixo”, finalizou o ex-presidente.

Nas redes sociais, Lula e Mano Brown compartilharam matérias sobre o sucesso do podcast e comemoraram. O programa Mano a Mano também aparece entre os cinco podcasts mais ouvidos no Spotify em 2021.

Top 5 episódios de podcast mais ouvidos em 2021

1. Mano a Mano - Mano Brown recebe Lula

2. Devocionais - Gabriela Rocha - 06 - Espera No Senhor E Confia

3. Primocast - PrimoCast 112 - O que está acontecendo com o Brasil? Um

papo com Paulo Guedes

4. Mano a Mano - Mano Brown recebe Dr. Drauzio Varella

5. Paciente 63 - Episódio 1: A História com que eu cresci

Top 5 podcasts mais ouvidos no Spotify em 2021

1. Horóscopo Hoje

2. Mano a Mano

3. Flow Podcast

4. Primocast

5. Café da Manhã

