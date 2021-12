Relembre os partidos pelos quais Bolsonaro já passou ao longo da carreira política

A filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Partido Liberal (PL) ocorreu nesta terça-feira, 30. O chefe do Executivo Federal já passou, formalmente, por oito partidos desde sua eleição como vereador, em 1988, e durante seus sete mandatos enquanto deputado federal. Porém o número é aumentado, se considerada a constante alteração de nomenclatura e as fusões no quadro partidário desde a redemocratização. Relembre os partidos pelos quais o presidente já passou durante a carreira política. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

1988

Bolsonaro, aos 33 anos, elegeu-se vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão (PDC), sigla que se fundiu, em 1993, com o PDS (Partido Democrático Social) de Paulo Maluf.

1993

Primeiro mandato de Bolsonaro como deputado federal

Partido Progressista Reformador (PPR) surgiu da fusão do PDC, agremiação de Bolsonaro, com o PDS, principal herdeiro da Arena, partido de sustentação política do regime militar (1964-85).

1995

Segundo mandato de Bolsonaro como deputado federal

Partido Progressista Brasileiro (PPB) nasceu com a fusão do partido de Bolsonaro, o PPR, com o Partido Progressista (PP), criado dois anos antes a partir da fusão de Partido Trabalhista Renovador (PTR) e Partido Social Trabalhista (PST).

2003

Quarto mandato de Bolsonaro como deputado federal

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Jair Bolsonaro sai do PPB para se filiar ao PTB de Roberto Jefferson. Ficou na agremiação por cerca de dois anos.

2005

Ainda no quarto mandato como deputado federal

Partido da Frente Liberal (PFL) - Bolsonaro teve breve passagem pelo partido presidido à época por Jorge Bornhausen. A sigla virou DEM e aprovou sua fusão ao PSL para se tornar União Brasil.

Partido Progressista (PP) - O presidente retornou ao partido (que, em 2003 mudou o nome de PPB para PP) pelo qual, com outra nomenclatura, iniciou sua carreira política.

2016

No sétimo mandato consecutivo como deputado federal

PSC (Partido Social Cristão) - Bolsonaro se filiou à sigla com o objetivo de disputar a Presidência da República.

2018

Candidato à Presidência da República

Partido Social Liberal (PSL) - depois de romper com o PSC e não chegar a acordos para ingresso em siglas como o Patriota, Bolsonaro se filiou ao partido de Luciano Bivar, com quem também rompeu após a eleição.

2019

Presidente da República

Aliança pelo Brasil (em montagem) - após romper com o PSL, anunciou a criação do projeto Aliança pelo Brasil, que ainda não obteve apoio popular suficiente para sair do papel

