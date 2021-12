Ida de Bolsonaro para o PL foi uma questão de sobrevivência política, diz André Fernandes

Dois anos após a saída do PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito para presidente da República, o mandatário formalizou filiação ao Partido Liberal, uma das principais legendas do chamado "centrão". Durante entrevista ao Jogo Político, o deputado estadual André Fernandes, que também saiu do Republicanos para acompanhar Bolsonaro, disse que a decisão do mandatário partiu de uma necessidade de sobrevivência política.

“Vejo como uma decisão super acertada do presidente a ida para o PL. Parabenizo por isso, o jogo tem que ser jogado. É uma questão de sobrevivência política. Se a esquerda hoje se incomoda que o presidente está dentro do PL, então é porque estamos fazendo a coisa certa”, disse.

Fernandes reconhece que o presidente criticou o centrão por diversas vezes, mas reitera que Bolsonaro precisa de uma estrutura para ser reeleito.

“O presidente Bolsonaro precisa de dois mandatos, mais quatro anos de poder”, enfatiza.

O parlamentar explica que Bolsonaro pode chegar a ter até cinco minutos de propaganda eleitoral gratuita fazendo parte do PL, que deve aglutinar legendas como o Republicanos, por exemplo.

“Com o PL bem estruturado, com fundo partidário e TV, a gente vai conseguir ter uma bancada bem maior dentro da Câmara dos Deputados e isso tudo faz com que a gente faça uma boa luta contra o sistema”, disse Fernandes.

“Se com sete segundos, o presidente fez o estrago que fez, imagine com cinco minutos?”, destaca Fernandes, parabenizando Bolsonaro pela decisão.



