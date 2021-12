Damares Alves pode se filiar ao PP para ser candidata a vice de Bolsonaro em 2022

Bolsonaro tem acordo com o Centrão para escolher um nome do Progressistas como candidato a vice

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, pode se filiar ao Progressistas (PP) para buscar candidatura como vice de Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Essa filiação ocorreria em razão do acordo de Bolsonaro com o Centrão para escolher um nome do Progressistas para ser seu candidato a vice nas eleições do próximo ano. As informações são do jornal Metrópoles.

A possível candidatura de Damares tem sido apoiada por lideranças de igrejas como a Assembleia de Deus, que buscam o suporte de mais líderes de outras denominações evangélicas à ideia.

Ainda conforme o veículo de comunicação, a ministra, embora já tenha dito ao presidente que não pretende disputar as eleições de 2022, pode repensar os planos a partir da possibilidade de ser vice de Bolsonaro, segundo aliados.

