Câmara de Ribeirão Preto aprova moção de repúdio a Papai Noel gay na Noruega

Por seis votos a favor, cinco contra e cinco abstenções, a Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão Preto (SP) aprovou uma moção de repúdio aos Correios da Noruega pela veiculação de uma propaganda em que o Papai Noel beija um homem. De autoria do vereador André Rodini (Novo), a moção também foi endereçada ao portal de notícias G1 por veicular a propaganda.

Veja o vídeo do Papai Noel gay:

"Eles poderiam ter utilizado Odin, Thor, qualquer outro mito da religião nórdica. O Papai Noel não é mais uma representação cristã, ele é uma representação universal. Na cabeça das crianças, ele representa o lúdico. [...] O Papai Noel é uma das poucas lendas universais que prega a meritocracia. Se você respeitar as pessoas, receberá um mimo no final do ano", argumentou o vereador.

A peça publicitária celebra os 50 anos do fim da criminalização de casamentos homoafetivos na Noruega. A campanha chamada “Quando Harry Conhece Noel” mostra os encontros de um homem gay com o Papai Noel em sua casa na véspera do Natal.

"O Papai Noel não tem que sair do armário, ele que tem que descer pela chaminé", acrescentou Rodini.

A vereadora Duda Hidalgo (PT) criticou a moção de repúdio. Segundo ela, enviar uma reclamação aos Correios da Noruega não seria atribuição do parlamento de Ribeirão Preto. "Quanto custa enviar uma moção para a Noruega? Vocês acham que esse é o papel da Câmara de Ribeirão Preto?", questionou.

Na última sexta-feira, 26, o Secretário Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, André Porciúncula, publicou em suas redes sociais uma ameaça às mídias que fizeram matérias sobre um comercial norueguês.

Na publicação, Porciúncula prometeu apresentar uma notícia-crime contra os veículos que compartilharam o comercial natalino por desrespeitarem a fé cristã.

Estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do São Nicolau (Papai Noel). O santo é parte integrante da fé cristã, e, até onde eu sei, desrespeitar a fé alheia ainda é crime. Farei uma notícia-crime contra os envolvidos. A mídia tem que respeitar a fé cristã. pic.twitter.com/Q1gKRTquyH — André Porciuncula (@andreporci) November 26, 2021

Como cada vereador votou:

SIM



André Rodini (Novo)

Gláucia Berenice (DEM)

Brando Veiga (REP)

Franco Ferro (PRTB)

Bertinho Scandiuzzi (PSDB)

Maurício Vila Abranches (PSDB)

NÃO



Judeti Zilli (PT)

Luís França (PSB)

Marcos Papa (CID)

Duda Hidalgo (PT)

Ramon Faustino (Psol)

ABSTENÇÃO



Jean Corauci (PSB)

Matheus Moreno (MDB)

Maurício Gasparini (PSDB)

Paulo Modas (PSL)

Renato Zucoloto (PP)

Não votaram



Além deles, os vereadores Elizeu Rocha (PP), Igor Oliveira (MDB), Isaac Antunes (PL), Lincoln Fernandes (PDT) e Sérgio Zerbinato (PSB) não tiveram os votos registrados no painel. O presidente da Mesa Diretora, Alessandro Maraca (MDB), é obrigado a votar apenas em casos de desempate.

