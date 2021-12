"Acho maravilhoso Moro candidato, vamos poder dizer que ele é mentiroso", diz Lula

O ex-presidente percebe a candidatura de Moro à Presidência da República como possibilidade para conversar com o ex-ministro "sem a proteção da toga"

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta terça-feira, 30, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre as condenações dirigidas a ele por Sergio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Lula afirmou que foi preso para ficar impossibilitado de concorrer às eleições presidenciais de 2018, em razão, segundo ele, de liderar as pesquisas de opinião pública à época.

Lula mencionou a candidatura de Moro à Presidência da República em 2022 e opinou: “Acho maravilhoso Moro candidato. Teremos que conversar com ele sem a proteção da toga e vamos poder dizer que ele é mentiroso”. O ex-presidente acrescentou que o crime pelo qual foi condenado é “indeterminado” e que Moro, enquanto juiz federal, foi parcial ao julgá-lo na Operação Lava Jato.

A candidatura de Lula para a Presidência da República em 2022 não foi oficialmente anunciada, mas o ex-presidente declarou querer priorizar, em um eventual governo, o restabelecimento da dignidade, do emprego e das universidades no Brasil.

