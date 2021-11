José Guimarães repudia tentativa de feminícidio envolvendo Ronivaldo Maia

Em reunião realizada nesta terça-feira, 30, a executiva do PT Fortaleza decidiu pela suspensão imediata da filiação de Ronivaldo Maia do partido

O deputado federal José Guimarães (PT-CE) se manifestou sobre o caso envolvendo o correligionário, o vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT), preso por suspeita de tentativa de feminicídio na Capital. O parlamentar repudiou os fatos envolvendo o colega de partido.

“Nenhum tipo de violência contra a mulher pode ser tolerado. Defendemos os direitos das mulheres e estaremos sempre na linha de frente da luta contra o machismo e todas as formas de opressão”, escreveu o parlamentar petista em nota divulgada à imprensa.

Em reunião realizada nesta terça-feira, 30, a executiva do PT Fortaleza decidiu pela suspensão imediata da filiação de Ronivaldo Maia do PT Fortaleza. Além disso, os membros também deliberaram sobre a constituição de uma comissão paritária no âmbito da legenda para apuração disciplinar dos fatos envolvendo o petista.

Nesta manhã, a audiência de custódia do vereador Ronivaldo Maia determinou que o parlamentar seguirá preso após o ocorrido. “Para a surpresa da defesa, embora ele (Ronivaldo) reúna todas as condições para responder em liberdade, por ser uma pessoa pública, sem histórico de violência ou antecedentes criminais, teve a autuação em flagrante convertida em prisão preventiva”, informou Hélio Leitão, advogado do parlamentar.

O juiz Cláudio Augusto Marques de Sales decidiu manter a prisão em flagrante do parlamentar. A defesa questionou a decisão e prometeu agir. “O que ocorre nesse País é a banalização das prisões preventivas. Ingressaremos com uma medida judicial para reverter a decisão”, pontuou.



