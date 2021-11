"Seu otário", diz Bolsonaro a garoto que perguntou sobre uso do cartão corporativo

Depois de impor sigilo aos dados do cartão corporativo, o presidente tem dado início uma campanha para construir um discurso que explique o aumento de 70% nos gastos, se comparado com 2018

O presidente Jair Bolsonaro protagonizou outra situação inusitada neste domingo, 28, agora envolvendo uma criança. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o chefe do Executivo aparece chamando uma criança de "otário". A reação foi uma resposta após ser questionado sobre o uso do cartão corporativo da Presidência da República.

O garoto enganou o esquema da segurança do presidente, aproximou-se e ligou o celular. Logo depois, questionou: "Presidente, eu queria perguntar sobre o seu cartão corporativo, o senhor fica andando de lancha em Santos. Antes de finalizar a pergunta, Bolsonaro revidou: "Deixa de ser otário. Eu gasto zero com meu cartão pessoal. Os outros gastos são com despesas da Presidência".

November 29, 2021

Depois de impor sigilo aos dados do cartão corporativo, o presidente deu início a uma campanha para construir um discurso que explique o aumento de 70% nos gastos, se comparado com 2018. Ele tem gravado vídeos nos hotéis de trânsito em que tem se hospedado no Brasil para exibir a simplicidade dos quartos e, nas gravações, justifica que os pernoites são pagos com o tal cartão.

Na semana passada, na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro tentou colar o aumento dos gastos à compra de ração para “50 emas” que vivem na região da residência presidencial. De acordo com o Portal da Transparência, já foram gastos R$ 15,2 milhões em 2021 ante R$ 8,9 milhões que o mesmo período de 2018, no último ano de gestão de Michel Temer. Em 2015, com Dilma Rousseff, o gasto foi de R$ 12 milhões.