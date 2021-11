Lula realiza jantar com Haddad e Marta Suplicy em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste final de semana com Marta Suplicy e com Fernando Haddad em um jantar na casa do ex-prefeito petista e sua esposa, Ana Estela. Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o empresário Márcio Toledo, marido de Marta, também estava presente.



De acordo com a jornalista, o encontro oficializou a reaproximação de Marta com o PT, após rompimento com o partido durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2016, ela foi a favor do impeachment da petista e chegou a se filiar no MDB de Michel Temer. Em 2020, a ex-prefeita fez campanha para Bruno Covas contra o candidato do PT na disputa, Jilmar Tatto, e Guilherme Boulos, do Psol.

Apesar das críticas, Marta sempre evitou ataques a Lula, chegando a escrever uma carta ao ex-presidente durante o período de sua prisão, em Curitiba. Suplicy, que também já foi ministra do Turismo e senadora por São Paulo – ambos os cargos pelo PT -, não acredita da viabilidade da terceira via e estuda apoiar a Lula na eleição presidencial de 2022.

O jantar deste final de semana também contou com a presença o advogado Marco Aurélio de Carvalho, da sua esposa, Alessandra Gaspar, e dos advogados Laio Moraes e Carol Toledo. Segundo Bergamo, os debates envolveram a viagem de Lula pela Europa e a costura de alianças para 2022.