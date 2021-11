Filha do líder do governo Bolsonaro trabalha em estatal na Bahia com contratos firmados pelo pai

Barros, ex-ministro do governo Temer, é atualmente líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados

A filha do deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), Raffaelle Kasprowicz Barros, ganhou um cargo, em 2018, na farmacêutica Bahiafarma, estatal que recebeu contratos firmados pelo seu pai quando ele ocupava o posto de ministro da Saúde do governo Michel Temer. Barros é atualmente líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Rafaelle obteve a posição cerca de 20 dias após a saída do pai do ministério. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo. A nomeação à Bahiafarma foi assinada, à época, pelo então presidente da estatal, Ronaldo Dias, nome que tem relações com pessoas investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid.

Ronaldo é primo de Roberto Ferreira Dias, ex-membro da pasta da Saúde de Bolsonaro, despedido após suspeitas de irregularidades na compra de vacinas. Segundo a reportagem, em maio deste ano a filha de Ricardo Barros recebeu R$ 10 mil da Bahiafarma enquanto continua prestando consultas numa clínica e é dona de uma escola particular em Salvador.

