Doria promete não ter tolerância contra Lula e Bolsonaro nos debates em 2022

O governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência, João Doria (PSDB), afirmou que não terá "tolerância" em eventuais debates presidenciais com o ex-presidente Lula (PT) e com o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Serei extremamente combativo contra Lula e contra Bolsonaro. Não esperem de mim nenhuma leniência, nenhuma tolerância, no debate com Lula e nem com Bolsonaro", disse ao Valor Econômico.

Apesar da promessa, Doria apoiou Bolsonaro em 2018, quando o termo "bolsodoria" passou a fazer parte do jargão político da época. Neste ano, o governador paulista afirmou que se arrependia "amargamente" de ter apoiado Bolsonaro.

O tucano apontou que Lula e Bolsonaro "seguirão até o final na disputa pela Presidência" e disse não acreditar em um cenário onde “os dois não sejam candidatos”. Doria tem pregado combater os extremos representados pelos opositores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Minha candidatura se posiciona frontalmente contra Lula e Bolsonaro. A minha posição é: combater os extremos. Bolsonaro vendeu um sonho e entregou um pesadelo. E Lula flertou com a corrupção do petrolão e do mensalão", declarou o gestor paulista.