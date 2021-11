Assembleia Legislativa realiza 1° encontro estadual de mulheres na política nesta segunda

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) realiza, nesta segunda-feira (29/11), por meio da Procuradoria Especial da Mulher, o I Encontro Estadual de Mulheres na Política. O presidente da Casa, o deputado Evandro Leitão (PDT), e a procuradora Especial da Mulher, a deputada Augusta Brito (PCdoB), reforçaram o compromisso de políticas públicas para as mulheres do Estado, fortalecendo a interiorização da Procuradoria da Mulher.

O evento contempla cinco mesas com diferentes temáticas e tem como objetivo ampliar e fortalecer as políticas públicas para mulheres. Uma das mesas aborda a “participação da Mulher na Política no interior do Ceará: desafios e perspectivas”. Tendo como convidadas a deputada Érika Amorim (PSD); a prefeita de Quiterianópolis, Priscilla Barreto, e a presidente da Câmara de Iguatu, Eliane Braz.

Outras mesas ao longo desta segunda-feira trazem temas como a “Violência Política Contra a Mulher”, “Cotas de Gênero e Raciais nas Eleições de 2022”, “Pobreza Menstrual” e “Marketing Político para Mulheres”, todas com a participação de palestrantes mulheres que atuam na política ou em órgãos públicos.

"Essa pauta da violência contra a mulher tem sido muito pertinente em todo o Brasil, infelizmente. Na Assembleia, temos buscado fazer nossa parte para atenuar esse grave problema. Realizamos parcerias com a Defensoria Pública e o Poder Judiciário, para que possamos receber essas demandas e dar os devidos encaminhamentos. É uma bandeira de todos nós dizer não à violência contra a mulher", afirmou Leitão.

