PSDB define nome do pré-candidato à presidência neste sábado, 27

O PSDB decide neste sábado, 27, o candidato que representará o partido na disputa pela Presidência da República em 2022. Os candidatos são os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. A votação das prévias chegou a ser iniciada no último domingo, 21, mas foi interrompida por instabilidades no aplicativo escolhido para que os tucanos manifestassem seu desejo.

Neste sábado, a votação no aplicativo teve início às 8 horas e deve prosseguir até às 17 horas. Após o fim do período, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, deve fazer um pronunciamento. A divulgação dos resultados está prevista para ocorrer às 19 horas.

Na última sexta-feira, 26, Doria e Leite se manifestaram a favor da votação de hoje. “Prévias engrandecem o PSDB no exercício da democracia e do voto dos seus filiados e mandatários. Viva a democracia!”, escreveu o governador paulista.

Já o gestor gaúcho apontou a decisão do presidente do partido de prosseguir com as prévias como acertada. “A conclusão das prévias tem nosso apoio. O mais importante foi alcançado: segurança de que os votos serão sigilosos! Que cada tucano vote com o coração e esperança! Vamos juntos pra uma candidatura com a cara do PSDB”, defendeu.

Virgilio disse que o vencedor “contará com o apoio de todos os tucanos”. Segundo o ex-prefeito, “É o fim de um ciclo e o início de outro, rumo à recondução do PSDB ao centro das decisões políticas do país”.

Concordamos e apoiamos a decisão do presidente do PSDB, Bruno Araújo, para dar prosseguimento às prévias do PSDB amanhã.

Prévias engrandecem o PSDB no exercício da democracia e do voto dos seus filiados e mandatários.

Viva a democracia! #Vote451 — João Doria (@jdoriajr) November 26, 2021

Vamos ao voto! Decisão acertada de @BrunoAraujo456. A conclusão das prévias tem nosso apoio. O mais importante foi alcançado: segurança de que os votos serão sigilosos! Que cada tucano vote com o coração e esperança! Vamos juntos pra uma candidatura com a cara do PSDB! #vote453 — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 26, 2021

Hoje teremos um vencedor que contará com o apoio de todos os tucanos. É o fim deste ciclo e o início de outro, rumo à recondução do @PSDBoficial ao centro das decisões políticas do país. #EuSouArthur452 #AVNéAmazônia #Amazôniaénossa #ArthuréAmazônia #PréviasPSDB #Eleições2022 pic.twitter.com/Ept36CdKzl — Arthur Virgílio Neto (@Arthurvneto) November 27, 2021

