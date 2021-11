Projeto TRE em Movimento acompanhará mais ciclos de inspeções de cartórios

A Corregedoria Regional Eleitoral (CRE) lançou o projeto TRE em Movimento, cuja primeira edição ocorreu entre 22 e 26 de novembro. As zonas eleitorais 41ª (Itapajé), 23ª (Uruburetama), 17ª (Itapipoca), 50ª (Pentecoste) e 109ª (Paracuru) receberam as palestras, audiências públicas e o atendimento itinerante do projeto, tanto nas sedes como nos municípios-termo. Essas atividades ocorreram em paralelo ao IV Ciclo de Inspeções de cartórios em 2021.

A iniciativa é uma ação integrada em diversas frentes, sob o comando do corregedor regional eleitoral, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Houve a participação da juíza auxiliar, Bruna Rodrigues, além da Escola Judiciária Eleitoral, da Ouvidoria e de Cartórios Eleitorais.

O TRE em Movimento passará a acompanhar mais ciclos de inspeções em cartórios. Segundo Bruna Rodrigues, juíza auxiliar da Corregedoria Eleitoral, essa decisão se deve ao sucesso do projeto. “O público foi mais participativo e maior que o esperado em todos os municípios. Essa foi uma surpresa positiva, tratando-se de um projeto novo”, disse Bruna.

Em relação aos impactos futuros da iniciativa nos municípios, a juíza afirmou ser esperada maior conscientização do voto tratado a partir do que a lei dispõe, tema abordado nas palestras ministradas durante a primeira edição do TRE em Movimento. Além disso, há expectativa de aumento do número de eleitores devido às audiências públicas, que discorreram sobre participação social. Ainda conforme Bruna, “espera-se redução de atendimentos dos eleitores dos municípios-termo nas sedes das zonas eleitorais, devido à maior comodidade oferecida pelo atendimento itinerante".

