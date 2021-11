Após hospedagem de luxo em Dubai, Bolsonaro divulga hospedagem em hotel por R$ 90 no Rio

Os gatos do presidente no cartão coorporativo com viagens têm sido assunto nas redes após idas do mandatário ao exterior. Em Dubai, o presidente se hospedou em hotel cuja diária é de R$ 45 mil e, após muitas críticas, disse que o governo local assumiu os custos

Em passagem por Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) gravou vídeo para as redes sociais mostrando detalhes do hotel onde está hospedado com membros de sua comitiva. No registro, ele circula pelos cômodos do local e destaca o preço da diária que, segundo ele, custa apenas R$ 90,00. "Pernoite em Resende/RJ. Hotel de trânsito. Diária: R$ 90,00", escreveu na legenda da publicação.

Os gatos do presidente no cartão coorporativo com viagens têm sido assunto nas redes após idas do mandatário ao exterior. O exemplo mais recente é de sua passagem por Dubai. Por lá, o presidente esteve hospedado no hotel cinco estrelas Habtoor Palace, cuja diária é de R$ 45 mil. Após muita especulação, Bolsonaro declarou que o governo local assumiu os custos.

“É 0800 pra mim, tá ok? Sou eu e mais nove, dez quartos. Jamais eu ficaria, com todo o respeito, mesmo eu pagando, não ficaria em um hotel desses, jamais”, disse o chefe do Executivo.



No mês passado, uma comitiva brasileira, da qual participava o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também foi assunto na chegada ao Expo Dubai. Os gastos do grupo foram questionados por pessoas que indagavam o intuito da missão e o número de pessoas que compunham a comitiva.



Em vídeo divulgado em seu perfil no Twitter, Eduardo Bolsonaro defendeu o uso de dinheiro público para que uma “grande comitiva” acompanhe o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Emirados Árabes Unidos para o evento previsto para durar até o próximo ano.



“Primeiro: uma comitiva grande aqui é vista como um sinal de prestígio. Segundo: eu não estou aqui com dinheiro público. A minha viagem para cá com a minha esposa tem zero reais de contribuinte”, declarou Eduardo Bolsonaro, que esteve na cidade junto a outros deputados representando a Frente Parlamentar Brasil-Emirados Árabes Unidos.



Bolsonaro bate recorde de gastos no cartão coorporativo

No ano de 2020, a média de gastos do cartão corporativo da Presidência da República foi superior ao valor consumido pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) e se aproximou de Dilma Rousseff (PT). Até novembro, foram gastos R$ 7,86 milhões. A informação foi publicada pela Folha de S.Paulo, que calculou o valor usando a base de dados do Portal da Transparência, de 2013 a 2020.

O valor médio gasto por mês foi de R$ 672.100. A quantia representa crescimento de 51,7% em relação ao governo Temer (R$ 442.900) e é 2,6% menor que a fatura mensal da administração de Dilma (R$ 690.200). Os valores foram corrigidos de acordo com a inflação.

Já entre janeiro e agosto deste ano, os gastos com cartão o corporativo do presidente da República já atingem R$ 5,8 milhões, segundo levantamento da revista Crusoé. O valor é o maior da série histórica, iniciada em 2001, quando os presidentes passaram a utilizar a verba.

“A conta não inclui outros órgãos do governo, como a Agência Brasileira de Inteligência e o Gabinete de Segurança Institucional, que têm seus próprios cartões corporativos. Estão computados apenas aos gastos da família do presidente em viagens e as despesas domésticas, por exemplo. Para se ter uma ideia do que representa o valor despendido pelo clã presidencial, em toda a administração federal 2,8 mil funcionários públicos gastaram, em 2021, 131 milhões de reais por meio dos cartões”, diz a revista.

