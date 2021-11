Vídeo: Bolsonaro discute com apoiador que pediu fechamento de aeroportos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou e discutiu com um apoiador que defendeu o fechamento dos aeroportos brasileiros como medida para conter a propagação da Covid-19 e eventual chegada ao país de uma nova variante do vírus. O bate-boca aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26, no cercadinho do Palácio da Alvorada.

Em conversa com simpatizantes que o esperavam no local sobre a nova onda de Covid-19, o mandatário foi surpreendido pelo pedido do apoiador para fechar os aeroportos, o que gerou uma discussão mais acalorada.

“Você não vai vedar, rapaz. Não vai… Mas pera aí, que loucura é essa? Quer dizer, fechou aeroporto e o vírus não entra? Ah, pelo amor… Já tá aqui dentro, pô. Não existe isso”, disse o presidente com o tom de voz elevado.

O homem manteve seu questionamento, e continuou debatendo com Bolsonaro. “Quer que eu feche aeroporto? Do Paraguai não vem mais voo pra cá, por exemplo, é isso?”, questionou irritado o ex-capitão.

Na tentativa de explicar para o chefe do Executivo, o apoiador reforçou que era necessário fechar os aeroportos para voos vindo da Europa, continente onde uma nova onda de casos da doença vem crescendo. “Ué, por que da Europa? No Paraguai não tem vírus?”, rebateu Bolsonaro, que acrescentou que o homem estava assistindo muito a “Globo”.

O mandatário encerrou a discussão dizendo aos presentes que era preciso aprender a conviver com vírus. “Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, infelizmente", finalizou ao sair do local.

